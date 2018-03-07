Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вызвано нервно-паралитическим веществом. Полицейские рассматривают произошедшее как покушение на убийство.

Об этом заявили в штаб-квартире британской полиции Скотленд-Ярде, передает Интерфакс.

"Это рассматривается как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия", - сообщил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули.

Он отметил, что двое пострадавших все еще находятся в больнице в критическом состоянии. Также в больнице находится полицейский, который первым прибыл на место происшествия, его состояние оценивается как тяжелое.

При этом в полиции не указывают, о каком конкретно веществе идет речь.

5 марта сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Перебежчик Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Как сообщала "Страна", правительство Британии экстренно соберется из-за отравления Скрипаля. В рамках следствия об отравлении сотрудники экстренных служб посетили больницу после выезда на место отравления Скрипаля.

Отметим, что в Британии попали в больницу и двое полицейских, которые расследовали отравление перебежчика из ГРУ.