Госпогранслужба уже начала проверку сообщений о том, что кандидат в президенты России Ксения Собчак раньше незаконно посещала Крым.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"Мы видели эту информацию, приняли ее к сведению, по своим источникам проводим проверку и консультируемся с другими правоохранительными органами", - сказал Слободян.

Он отметил, что в случае подтверждения информации о том, что Собчак действительно пересекала украинскую границу через временно нефункционирующие из-за оккупации полуострова пункты пропуска, в случае ее повторного приезда в Украину пограничная служба применит соответствующие нормы украинского законодательства.

Накануне Собчак заявила, что обратилась в украинское посольство за разрешением на поездку в Крым, заверив, что поедет на полуостров только через материковую часть Украины, если получит разрешение.

Ранее "Страна" сообщала, что Ксения Собчак попала на сайт "Миротворец".

Также Климкин назвал политической шизофренией желание Собчак приехать агитировать в Крым.