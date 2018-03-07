Правительственная Комиссия по регулированию телекоммуникаций (TRC) Шри-Ланки (Цейлона) закроет доступ к Facebook, Viber и Whatsapp на острове на 72 часа.

Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление правительственной Комиссии по регулированию телекоммуникаций (TRC).

Российские журналисты также отмечают, что на Шри-Ланке может быть заблокирован и Instagram. Провайдеры также ограничили доступ в Интернет в округе Канди.

Блокировка связана со столкновениями между буддистами и мусульманами. В частности, буддисты обвинили мусульман в насильственном обращении в свою веру и вандализме в отношении буддийских памятников архитектуры. Имели место нападения на мечети и предприятия, принадлежащие мусульманам.

Пресс-секретарь шри-ланкийского Кабинета министров Раджита Сенаратне сообщила журналистам, что правительство попросило провайдеров заблокировать соцсети, позволяющие обмениваться сообщениями, после призывов в Facebook к атаке на мусульман и распространении дезинформации.

Как сообщала "Страна", на Шри-Ланке разрешат совершеннолетним женщинам покупать алкоголь. На Шри-Ланке большинство женщин традиционно предпочитают не употреблять алкоголь, считая, что такое поведение противоречит культуре.

Отметим, что на Шри-Ланке питон проглотил оленя на глазах у туристов.