В Украине уже начинают отмечать Международный женский день. Как и всякий праздник "родом из детства", сегодня он попал в жернова переоценки ценностей.

Впрочем, широких слоев населения эта переоценка пока не коснулась – люди накануне праздника осадили магазины, а в офисах сегодня массово поздравляют коллег женского пола. Но из коридоров власти раздаются совсем другие голоса.

"Страна" разбиралась, как общество реагирует на праздник и кому он все-таки мешает.

Супрун и другие "бунтари"

Одной из первых палки в колеса женскому дню вставила единственная женщина-министр – Ульяна Супрун. Она заметила, что ей начали дарить букеты. Это вызвало у Супрун раздражение.

"Приближается 8 марта, и у моего рабочего места появляется все больше букетов с цветами и поздравлений с праздником", – посетовала и.о. министра здравоохранения.

"Хочу попросить не приветствовать меня в этот день. Не дарить цветов и других подарков. Потому что воспринимаю 8 марта или любой другой праздник как повод приветствовать женщину с тем, что она женщина. А если таким образом вы хотите поддержать мои, как женщины, права и свободы – цветы и особый день для этого также не нужны.

Борьба против гендерной дискриминации – важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией".

Пост Супрун набрал почти шесть тысяч "лайков" и более тысячи перепостов. Ее поддержала и депутат Анна Гопко:

"Очень ценю и уважаю профессиональный труд женщин, которые работают для развития Украины, обеспечения мира, воплощения инноваций. Считаю, что солидарно с миром мы должны отмечать международный день прав женщин и искоренение дискриминации для равноправного привлечения женщин к социальному развитию.

В то же время надеюсь, что Украина присоединится к тем странам, где 8 марта рабочий день. А взаимное внимание, уважение друг к другу будут ежедневной практикой, как и равные возможности в трудоустройстве, оплате труда".

Впрочем, пост Супрун вызвал и волну троллинга в соцсетях.

"Ульяна Супрун призвала не поздравлять ее с 8 марта. Красиво сыграла, на опережение. Так-то очередей желающих поздравить не наблюдается", – иронизирует блогер Макс Бужанский.

"Говорят, что Супрун будет отмечать 8 марта вместе с Вятровичем", – пишет телеведущий Владимир Полуев. "Причем она его поздравит!" – поддержал его журналист Василий Апасов.

Помимо Ульяны Супрун, нарочито не хотят отмечать 8 Марта и в ГосЧС. Здесь вместо традиционного концерта провели женское занятие по йоге и говорят, что "декоммунизировали 8 марта".

Йога в ГСЧС

"Остановите российскую агрессию"

В армии и у президента тем не менее начали уже сегодня чествовать женщин. Правда, Порошенко и здесь привязал к празднику российскую агрессию.

Он встретился с женщинами, которые принимали участие в АТО. А в Facebook хэштег #StopRussianAggression он поставил перед #МіжнароднийЖіночийДень.

Но так легко Порошенко отделаться не удалось.

К Международному женскому дню работницы медиасферы напомнили президенту, что сексизм в Украине недопустим, надев футболки с надписью "Я тебе не дорогуша" – так гарант обратился к одной из журналисток на своей недавней пресс-конференции.

Выложив фото в футболке на своей странице в Facebook, сотрудница Института массовой информации Ирина Земляная написала: "Ровно 3 года назад Петр Порошенко вручал мне награду со словами "Ирина, Украина гордится вами" и я знаю точно, что не потерпела бы, если бы его обращение звучало как "Дорогуша, Украина гордится вами".

Она отметила, что возмущена тем, как президент обращается к женщинам-журналисткам. "Я тебе не дорогуша, Петр Алексеевич, так же как не дорогуши миллионы украинских женщин, которые ежедневно профессионально делают свое дело и работают для Украины!" – добавила Земляная.

Флешмоб поддержала журналистка Лиза Кузьменко, которая на кануне 8 марта тоже надела футболку с такой надписью.

"Густо" поздравляли прекрасный пол и в Минобороны. Там целый день рассказывали об атошницах, которых насчитали более 7 тысяч. А в целом в ВСУ служат 25 тысяч женщин.

Самым нейтральным поздравлением прозвучал видеоролик от Виталия Кличко. Он пока единственный из чиновников, кто просто поздравил женщин с "праздником весны". Правда, о дате 8 марта он умудрился не упомянуть ни разу.

По сюжету в ролике городской голова прогулялся по городу и, навестив цветочную лавку, приобрел букет цветов.

Мэр Киева подчеркнул, что все свои лучшие поступки мужчины делают именно ради женщин.

"И побед достигаем благодаря вам – красивым и душевным, мудрым и умным, нашим мамам, женам, дочерям! Вы поддерживаете, когда сложно, вдохновляете мечтать и воплощать мечты в жизнь. Без вас мы бы не состоялись!" – отметил Кличко.

"Если у кого-то есть желание поздравить меня с 8 Марта – буду рада"

В целом украинский официоз пока либо отмалчивается, или яростно критикует 8 Марта. Или же переводит его в русло "священной войны" с Россией.

Тем временем блогеры иронизируют над этим раздражением, которое чувствуется сверху относительно Международного женского дня, который и отмечать "некомильфо" (надо ж "декоммунизироваться"), и отменять нельзя. Народ не поймет.

"Скажите, завтра нужно поздравлять женщин или за это уже статья?" – спрашивает Александр Шевченко, президент хоккейного клуба "Кривбасс".

"Если у кого- то есть желание поздравить меня с 8 Марта – буду рада. Обожаю подарки, радуюсь, как дурочка", – написала в Facebook телеведущая Наталья Влащенко явно в пику Супрун.

А вот пропрезидентский политолог Тарас Чорновил заявил, что на Западной Украине 8 Марта никогда не отмечали и зачем-то намекнул на еврейские, по его мнению, корни праздника.

Простые украинцы тем временем голосуют за 8 Марта, что называется, ногами и руками – в подарочных магазинах перед праздником ажиотаж. А в Google пошли в рост запросы о поздравлениях с женским праздником. Они уже заняли первые места в рейтинге запросов из Украины – и это еще не сам праздник.

В чем суть конфликта по 8 Марта

В декабре 2017 года глава Института нацпамяти Владимир Вятрович внес законопроект об отмене этого праздника.

Точнее – об отмене выходного 8 марта. Что равнозначно физическому отсутствию и праздника тоже.

Вятрович и его соратники считают, что этот день нужно назвать "днем борьбы за права женщин". И убрать из него советскую трактовку.

"О 8 марта: мы не предлагаем отменить этот день как праздник. А предлагаем лишить его статуса выходного. Мы считаем, что этот день стоит переформатировать как Международный день борьбы за права женщин", – пояснил он.

В то же время очевидно, что Вятровича и других функционеров ультра-националистического толка раздражает присутствие любых праздников с советским бэкграундом в календаре украинцев. Хотя бы и такого, на первый взгляд, деидеологизированного, как 8 Марта.

Оппоненты Вятровича говорят, что в Украине 8 Марта давно превратился в день, когда поздравляют всех женщин, даже не задумываясь о Кларе Цеткин – немецкой марксистки, которая первой предложила ввести этот день в праздничный обиход. Поэтому претензии националистов регулировать сложившийся уклад в угоду своим представлениям об "идеальных праздниках" – несостоятельны.

Кстати, похожие дискуссии шли вокруг 8 Марта и в прошлом году. Тогда на них ответили юмористическим роликом украинские шоумены, которые высмеяли инициативы властей. Видео за короткое время собрало больше миллиона просмотров.

Ну а редакция "Страны", пользуясь случаем, поздравляет всех наших читательниц с 8 Марта. Желаем счастья, любви и побольше хороших праздников в жизни!