В Европе жители все чаще замечают, как часы на радиоприемниках, духовках и микроволновых печах стали выдавать неверное время. Они идут с опозданием. Об этом сообщает TVN 24.

Задержка в показе реального времени с середины января составила 6 минут и охватила 25 европейских стран.

Как выяснилось, цифровые часы, вмонтированные в технике, используют частоту энергетической сети. Эта сеть в Европе работает на стабильной частоте 50 герц или 50 циклов в секунду.

Цифровые часы, отсчитывая эти циклы, точно настраивают свой показ времени. Однако когда частота падает в течение длительного времени, возникают проблемы.

Нехватка энергии сейчас составляет 113 гигаватт-часов. Такого отклонения раньше никогда не было.

Европейская сеть ENTSOE сообщила о перебоях в городах от Испании до Турции, Нидерландов и Польши. В городах фиксируют непрерывное отклонения от частоты в 50 герц. Это связано с нехваткой необходимой энергии.

ENTSOE считает, что сбой возник из-за проблем в контрольном блоке SMM (Сербия, Македония, Черногория), а конкретно - в Косово и Сербии.

Как сообщала "Страна", ранее украинцам напомнили, когда переводить часы на летнее время.

За неделю до перевода часов нужно стараться ложиться спать и вставать утром на 20-40 минут раньше, чем обычно. Это даст организму время адаптироваться к изменениям в распорядке дня.