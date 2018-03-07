В 25 европейских странах внезапно сбились электронные часы
В Европе жители все чаще замечают, как часы на радиоприемниках, духовках и микроволновых печах стали выдавать неверное время. Они идут с опозданием. Об этом сообщает TVN 24.
Задержка в показе реального времени с середины января составила 6 минут и охватила 25 европейских стран.
Как выяснилось, цифровые часы, вмонтированные в технике, используют частоту энергетической сети. Эта сеть в Европе работает на стабильной частоте 50 герц или 50 циклов в секунду.
Цифровые часы, отсчитывая эти циклы, точно настраивают свой показ времени. Однако когда частота падает в течение длительного времени, возникают проблемы.
Нехватка энергии сейчас составляет 113 гигаватт-часов. Такого отклонения раньше никогда не было.
Европейская сеть ENTSOE сообщила о перебоях в городах от Испании до Турции, Нидерландов и Польши. В городах фиксируют непрерывное отклонения от частоты в 50 герц. Это связано с нехваткой необходимой энергии.
ENTSOE считает, что сбой возник из-за проблем в контрольном блоке SMM (Сербия, Македония, Черногория), а конкретно - в Косово и Сербии.
Как сообщала "Страна", ранее украинцам напомнили, когда переводить часы на летнее время.
За неделю до перевода часов нужно стараться ложиться спать и вставать утром на 20-40 минут раньше, чем обычно. Это даст организму время адаптироваться к изменениям в распорядке дня.