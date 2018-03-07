Во вторник, 6 марта, на станции "Троещина-2" ребенок попал под электричку. Его родители ищут свидетелей происшествия, передает "Информатор".

Трагедия произошла ориентировочно в 16:30-17:00, когда 11-летний Данил возвращался из школы. По предварительной информации, мальчик оказался на путях, где и был травмирован.

Утром в среду, 7 марта, Данила прооперировали в отделении нейрохирургии 7-й городской больницы. В настоящее время он находится в коме в тяжелом состоянии.

Родители ребенка разыскивают свидетелей происшествия. Мальчик был одет в синюю куртку, у него был зеленый рюкзак.

Фото: facebook.com/andrey.bartosh

Всех, кто располагает информацией об инциденте, просят обратиться к отцу мальчика Андрею Бартошу по номеру: (067) 738 23 80. Или обратиться в полицию по номеру 102.

"Электропоезд подобрал сына на станции "Трощина-2″ и довез до следующей станции "Киев-Днепровский", где вызвали скорую. Обстоятельства неизвестны. Поэтому мы ищем очевидцев!", - сообщил отец Данила.

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