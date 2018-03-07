До конца суток 7 марта и 8 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 метров, гололед. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Также, по прогнозу синоптиков, в четверг в Киеве будет облачно, ночью и утром ожидается небольшой мокрый снег и дождь; днем - без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2° морозу, днем 1-3° тепла.

С целью предупреждения травматизма и во избежание аварийных ситуаций, в КГГА также призывают киевлян быть осторожными при передвижении по городу.

Как сообщала "Страна", мэр Киева Виталий Кличко поздравил женщин с 8 марта букетом гиацинтов и сирени.

Напомним также, что в аэропорту Одессы уже 7 марта отменили некоторые авиарейсы из-за тумана.