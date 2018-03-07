Депутаты Черкасского облсовета 6 марта частично поддержали решение по использованию красно-черного и холодноярского флагов в дни праздников.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной организации ВО "Свобода".

За такое решение, инициированное "свободовцами", проголосовали депутаты Черкасского областного совета.

В частности, холодноярский флаг предлагают поднимать на админзданиях в последнюю неделю апреля.

В знак памяти Героев национально-освободительных соревнований революционный флаг ОУН и флаг Холодноярской республики поднимается в траурном оформлении – в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента.

Холодноярская республика - условное название поселков повстанческого движения, который охватывал преимущественно границы Чигиринского уезда Киевской губернии (ныне Чигиринский, Каменский р-ны Черкасской обл.). Центр — урочище Холодный Яр.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове разыскивают хулиганов, заливших красной краской памятник УПА.

Также на городском совете Тернополя вывесили красно-черные флаги ОУН.