Сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила отправили под ночной домашний арест. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такую меру пресечения суд избрал всем трем подозреваемым по делу о разбойном нападении на курьера.

Заседание по двум подозреваемым и, в частности, Ковтунца-младшего, состоялось 7 марта, еще одному меру пресечения избрали 6 марта.

Подозреваемые обязаны не оставлять место жительства с 21.00 до 6.00. Срок действия постановления - до 4 апреля.

Ранее стало известно, что Ковтунець является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера.

Напомним, в Минобразовании заявили, что разбой сына замминистра - не причина для отставки.

Также "Страна" сообщала, что сыну замминистра сообщили о подозрении в разбойном нападении на курьера 5 марта.