Сына замминистра образования Ковтунца отправили под ночной домашний арест
Сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила отправили под ночной домашний арест. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Такую меру пресечения суд избрал всем трем подозреваемым по делу о разбойном нападении на курьера.
Заседание по двум подозреваемым и, в частности, Ковтунца-младшего, состоялось 7 марта, еще одному меру пресечения избрали 6 марта.
Подозреваемые обязаны не оставлять место жительства с 21.00 до 6.00. Срок действия постановления - до 4 апреля.
Ранее стало известно, что Ковтунець является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера.
Напомним, в Минобразовании заявили, что разбой сына замминистра - не причина для отставки.
Также "Страна" сообщала, что сыну замминистра сообщили о подозрении в разбойном нападении на курьера 5 марта.