Сегодня на глазах многочисленных пассажиров станции метро "Театральная" в Киеве люди в форме, которые назвались сотрудниками СБУ, задержали и жестоко избили человека.

Об этом журналист Андрей Блинов написал в Facebook.

Расправа вызвала возмущение людей.

"Задержанного жестко избили прямо на м. Театральная. Собралась толпа, требуют пояснить, за что бить человека, не оказывающего сопротивления. Люди требуют приезда прокурора и достоверности корочек эсбэшников", - сообщил он.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что "это была спецоперация". В СБУ подтвердили, что полицейский бросил гранату в их сотрудника и скрылся.

Также мы писали о том, что спецназовец бросал гранаты в СБУшников. Подробности подрыва автомобиля у метро "Лесная" в Киеве.