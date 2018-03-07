В Киеве трое иностранцев несколько раз ударили ножом таксиста, после чего угнали его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"На месте происшествия правоохранители опросили потерпевшего и установили, что мужчина привез незнакомцев по указанному адресу. Вместо оплаты таксист получил несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.

Злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его Toyota Camry и скрылись.

Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Информацию об угоне автомобиля передали всем патрулям. Уже через час правоохранители остановили похожий по описанию автомобиль на выезде из Киева. Водитель рассказал полицейским, что авто ему не принадлежит.

Отмечается, что задержанными правонарушителями оказались иностранцы 1982, 1986 и 1972 годов рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Одному из задержанных инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса. Также внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который год назад угнал маршрутку и подстрелил полицейского.

Как сообщала "Страна", ранее в Броварах 20-летний парень угнал машину скорой помощи.