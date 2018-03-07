В Днепре на проезжей части из-за тающего снега снова провалился асфальт. На этот раз инцидент произошел в переулке Джинчарадзе. Дорожное покрытие повреждено в самом центре проезжей части. Об этом сообщает Информатор.

Уточняется, что диаметр ямы относительно небольшой, но и его вполне достаточно для того, чтобы повредить автомобиль.

Фото:dp.informator.ua

Дыра в асфальте достаточна глубокая и чтобы обратить на нее внимание автомобилистов, местные жители вставили в яме несколько веток. Не исключено, что яма будет увеличиваться в своих размерах, поскольку этому способствует тающий снег.

Напомним, мы писали о том, что в Днепре чуть не сгорел на парковке уснувший водитель грузовика.

Также из-за оттепели дороги Днепра превратились в каток. Стоят очереди в травмпункты.