Выставка CES, состоявшаяся 9-12 января 2018 года, представила разработки в сфере искусственного интеллекта и голосовых помощников. Вероятно, скоро на рынке появятся блендеры, кофеварки, чайники с голосовым управлением.

Электрочайник, который вскипятит воду по вашей просьбе, — оригинальный презент, он точно удивит. Возможно, уже в следующем году на рынке появятся такие девайсы. А пока стоит взглянуть на другие модели.

У электрочайников становится все больше функций, которые не нужно активировать вручную.

Автоотключение — позволяет не следить за закипанием.

Защита от перегрева отключает гаджет, если в нем нет воды.

Терморегулятор задаст необходимую температуру.

Поддержание температуры — функция, напоминающая термос. Дисплей позволяет настраивать температуру, есть таймер отсрочки старта.

На рынке есть чайники, которыми можно управлять через смартфон.

Xiaomi MiJia Kettle в эргономичном белом корпусе, с несколькими температурными режимами. Управляется приложением MiHome.

Redmond RK-M171S — чайник с технологией Ready for Sky. Управляется с помощью смартфона. Это модель с защитой от перегрева и терморегулятором.

Redmond RK-G201S — модель, аналогичная предыдущей, но со стильным дизайном. Корпус выполнен из термостойкого стекла, есть подсветка.

Голосовое управление сократит взаимодействие с техникой до нескольких секунд, остается подождать выхода новинок. А пока можно выбрать чайник под управлением смартфона в каталоге сайта Comfy.ua: https://comfy.ua/electric-tea-pot/.