В Басманном суде Москвы решается вопрос об аресте концертного директора знаменитого DJ Грува Дениса Stinger Калинина. Его подозревают в убийстве тещи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вероятнее всего, убийство произошло в ночь на 7 марта. Тело задушенной женщины нашли в квартире Калинина, где он живет вместе со своей маленькой дочерью.

Что случилось, на данный момент до конца не известно.

Отметим, что Денис Калинин также является концертным директором Александра Анатольевича, Ирены Понарошку и Кати Чеховой.

Денис Калинин Фото: t.me/breakingmash

Как сообщала "Страна", в Днепропетровской области зять убил тещу на именинах жены.

Напомним также, что в Хмельницком начался суд на мужчиной, который убил беременную жену и тещу.