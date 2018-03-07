В марте на 30% увеличился транзит российского газа в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом 7 марта, сообщил ПАО Укртрансгаз на своей странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что транзит по состоянию на 5 марта составил 263,27 млн кубометров. Для сравнения, по состоянию на 5 марта 2017 года он равнялся 203 млн кубометров.

По состоянию на утро 7 марта объем газа в ПХГ составляет 9,23 млрд кубометров, что на 1 млрд или на 12% больше, чем в этот же день год назад.

Ранее "Страна" писала о том, что Газовых переговоров России с Украиной и ЕС не будет, все разбирательства идут в суде.

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