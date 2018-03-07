Восстановление после травмы Андрея Ярмоленко, полузащитника дортмундской "Боруссии", который получил вызов в сборную Украины на весенний сбор, идет успешно.

Как передает портал Хsport украинскому легионеру уже сняли специальный сапог, с помощью которого фиксировалась поврежденная ткань на стопе.

Клубные врачи уже подтвердили, что процесс заживления идет хорошо. Андрей Ярмоленко в ближайшее время сможет приступить к тренировкам на беговой дорожке.

Однако окончательные сроки возвращения Ярмоленко в общую группу "Боруссии" пока неизвестны.

Ярмоленко получил травму ахиллового сухожилия в конце января в матче Бундеслиги против "Фрайбурга" и длительное время передвигался на костылях.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник "Боруссии" Ярмоленко посетил тренировочную базу "Динамо".