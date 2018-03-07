Минздрав разработал новый порядок прохождения медосмотров для автолюбителей и профессиональных водителей. Документ выставлен на общественное обсуждение на официальном сайте министерства.

Главное нововведение — существенно расширен список болезней, с которыми нельзя садиться за руль. Фактически в нем перечислены почти все проблемы со здоровье, которые есть у большинства взрослого населения страны, начиная с плохого зрения и гипертонии и заканчивая геморроем и искривлением позвоночника.

Так, к примеру, среди медицинских противопоказаний для выдачи прав на управление некоммерческим транспортом (категории А и В) перечислены около 30 групп заболеваний, включая снижение остроты зрения ниже 0,6, воспаление слезного мешка, плохой слух, проблемы с сердцем и сосудами, давление, доброкачественные образования и "малоподвижные шрамы" на нижних конечностях, грыжа, геморрой, эндокринные нарушения, и, естественно — психические заболевания, наркомания и алкоголизм.

При некоторых состояниях (к примеру, глаукома, проблемы с сердцем) медосмотр нужно будет проходить ежегодно, а в отдельных случаях вопрос — выдавать права или нет — должен решаться "в индивидуальном порядке".

Водители, у которых уже есть права, должны будут проходить повторный медосмотр каждые десять лет или при замене удостоверения (из-за утери, при смене фамилии и пр.). Примечательно, что список медицинских ограничений для автолюбителей практически совпадает с аналогичным для профессиональных водителей, которые открывают категории С, D, DE, T и водителей сельскохозяйственной и дорожно- строительной техники.

Отличия в перечне болезней минимальны. Скажем, автолюбителям - дальтоникам и страдающим на болезни органов пищеварения садиться за руль разрешат, а профессиональным водителям — нет. Разработчики новых правил, якобы, ориентировались на аналогичные европейские нормы.

Впрочем, как утверждает глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, они явно перегнули палку.

"Главный акцент в ЕС делается на медицинских проверках минимальных стандартов физической и умственной пригодности для управления транспортными средствами, предназначенными для перевозки людей или грузов — автобусов такси и грузовиков, а не легковых авто. Действительно, там есть ограничения на вождение при болезнях зрения, опорно-двигательное аппарата, сердечно-сосудистых болезнях, которые могут спровоцировать внезапную остановку сердца. Но сравните директиву ЕС с доморощенным проектом нашего Минздрава. Где в ЕС запрет на управление авто при грыжах, свищах или "смертельно опасных" геморрое и, извините, болезней яичек с семенным каналом", - написал Назаренко на своей странице в Facebook.

Сейчас в Украине также действует список медицинских ограничений на вождение, но он более общий и не содержит детального перечня патологий, что позволяет водителям с легкостью обходить запреты. Юристы же считают, что перечислив в "черном списке" болезни по максимуму, чиновники тем самым хотят лишить виновников ДТП главного оправдательного аргумента: якобы, попали в аварию, так как "вдруг стало плохо".

А некоторые эксперты предположили, что новые правила вряд ли станут преградой для желающих получить права, во только платить за медосмотр с нужным результатом придется дороже.

Как сообщала "Страна", с 2018 года в Украине можно будет заказать индивидуальные номерные знаки по интернету и создать персональный кабинет для водителя авто.

Также мы писали, что Украина и Грузия готовят соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.