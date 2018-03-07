Как и днем ранее, в Киеве уровень пробок уже достиг отметки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".

Так, движение основном затруднен в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан независимости", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Фото: yandex.ua/maps

Кроме того, усложнено движение на проспекте Победы (от центра и в цирк в обе стороны), а также улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов.

В районе Бессарабской площади традиционно скопились сотни автомобилей, застрявших в пробке во все стороны от "Арена сити". Кроме того, ДТП на Крещатике парализовало движение по центральной улице столицы.

Несмотря на это, по Киеву продолжают тянуться в пробках грузовые автомобили, местами даже преграждая дорогу общественному транспорту.

Фото: Страна.ua

Напомним, сегодня в Украине ожидается мокрый снег и дождь, ночью и утром местами гололед, температура ночью 0-5 ° мороза.