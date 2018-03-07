В Амстердаме, где сейчас находится лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили, несколько дней назад произошла его встреча с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко. Читатели "Страны" поделились фото и видео.

На видео видно, как двое мужчин идут по немноголюдной улице европейского города. Саакашвили одет в джинсовый костюм. Наливайченко - в темных брюках и дутой куртке, на голове - кепка.

В Амстердаме светит солнце, совсем нет снега.

Фото: Страна.ua

В своих интервью Наливайченко неоднократно говорил о незаконном лишении Саакашвили гражданства. Наливайченко был заместителем министра иностранных дел Украины (С 2004 по 2005 год), который и был одним из авторов так называемой "реадмиссии", направленной на борьбу с незаконной миграцией.

Он отмечает, что реадмиссия направлена на передачу граждан, которые находятся в стране нелегально. Однако уверен, что реадмиссия была применима к Саакашвили необосновано.

Как сообщала "Страна", Михаил Саакашвили после разгона палаточного городка под Радой предложил провести 18 марта всеукраинский мирный марш с требованием отставки президента.

Ранее Саакашвили заявил, что своими действиями прокуратура фактически признает, что дело о связях с Сергеем Курченко сфабриковано.