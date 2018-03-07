В среду, 7 марта около 11:30 неизвестный сообщил о минировании сразу трех бизнес-центров во Львове. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ОО Варта, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Фото: facebook.com

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области, звонивший аноним не выдвигал требований, которые могли бы не допустить взрыв.

Речь идет о бизнес-центрах на ул. Промышленной, 52, Героев УПА, 73 и Хмельницкого, 176.

Прибывшие на место ЧП взрывотехники и сотрудники полиции эвакуируют работников бизнес-центров и ищут взрывчатку.

Ранее "Страна" писала о том, что задержанному "минеру" метро "Оболонь" грозит 6 лет тюрьмы.

Также в Киеве двое шестиклассников сообщили о заминировании родной школы.