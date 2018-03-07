Во Львове перед 8 марта "заминировали" сразу три бизнес-центра
В среду, 7 марта около 11:30 неизвестный сообщил о минировании сразу трех бизнес-центров во Львове. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ОО Варта, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Фото: facebook.com
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области, звонивший аноним не выдвигал требований, которые могли бы не допустить взрыв.
Речь идет о бизнес-центрах на ул. Промышленной, 52, Героев УПА, 73 и Хмельницкого, 176.
Прибывшие на место ЧП взрывотехники и сотрудники полиции эвакуируют работников бизнес-центров и ищут взрывчатку.
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