Лионель Месси, форвард каталонской "Барселоны", забивший уже 600 голов, незадолго перед ответным матчем в Лиге чемпионов против "Челси" (первая игра завершилась вничью 1 - 1) вспомнил как он провел свою первую игру в самом престижном турнире планеты.

Дебют великого Лео в Лиге чемпионов состоялся 7 декабря 2004 года на РСК "Олимпийский". Тогда донецкий "Шахтер" обыграл "блаугранас" благодаря дублю Джулиуса Агаховы (2:0).

Об этом сообщает Террикон со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Мой первый матч в Лиге чемпионов был в Украине, мы играли против "Шахтера". "Барселона" досрочно обеспечила себе выход из группы, поэтому тренерский штаб проверил в деле многих резервистов. Мы встречались с великолепной командой. Хоть и проиграли, но никогда не забуду те чувства.

Кроме того, помню все свои важные голы - это и финал Лиги чемпионов, и полуфинал с "Реалом". Этот турнир оставил массу хороших воспоминаний, всегда рад сыграть в Лиге чемпионов", - рассказал Месси.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что Роналду заявил ребенку, что Месси - плохой футболист.