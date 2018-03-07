В Днепре на парковке у торгового центра взорвался грузовик.

Как говорится в сюжете ТСН. Водитель, который ночевал в машине, успел из нее выбежать, когда на нем уже горела куртка.

Затем взорвался газовый баллон и авто вспыхнуло. Водитель не пострадал. Он пояснил, что смотрел телевизор в салоне и уснул. Спасатели потушили пламя через 10 минут, однако "Газель" полностью уничтожена.

В сюжете говорится, что торговый центр расположен на выезде из Днепра. На парковке часто останавливаются водители фур из других городов для отдыха.

Предварительно причиной возгорания мог стать самодельный обогреватель в салоне.

Напомним, вчера поздно вечером в Киеве у метро "Лесная" гранатой подорвали автомобиль.

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