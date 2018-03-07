В Украине бушет грипп. 3 человека умерли, эпидпорог превышен на треть
В Украине в течение недели - с 25 февраля по 4 марта - гриппом и ОРВИ заболели 281 449 человек, эпидемический порог в стране превышен на 27,2%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Из общего числа заболевших - 65,1% дети до 17 лет.
Интенсивный показатель заболеваемости составляет 725,4 на 100 тысяч населения, что превышает эпидемический порог по Украине на 27,4% и свидетельствует о высокой активности заболеваний.
По сравнению с прошлой неделей показатели темпа прироста заболеваемости среди взрослых увеличились на 1,5%, тогда как среди детей до 17 лет уменьшились на 8,3%.
Эпидемические пороги превышены в шести областях:
- Волынская - 21,5%,
- Житомирская - 25,7%,
- Ровенская - 7,9%,
- Тернопольская - 15,9%,
- Черкасская - 1,5%
- Черновицкая - 4,1%.
В больницы были госпитализированы 3,2% от общего количества заболевших.
В течение недели подтвердились трисмертельных случая, люди скончались от гриппа типа В. Смерти зафиксированы в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях.
Как сообщала "Страна", в Киеве половина школ закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ.
Напомним также, что в Украине двое детей умерли от осложнений после гриппа.