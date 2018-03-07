В Украине в течение недели - с 25 февраля по 4 марта - гриппом и ОРВИ заболели 281 449 человек, эпидемический порог в стране превышен на 27,2%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Из общего числа заболевших - 65,1% дети до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 725,4 на 100 тысяч населения, что превышает эпидемический порог по Украине на 27,4% и свидетельствует о высокой активности заболеваний.

По сравнению с прошлой неделей показатели темпа прироста заболеваемости среди взрослых увеличились на 1,5%, тогда как среди детей до 17 лет уменьшились на 8,3%.

Эпидемические пороги превышены в шести областях:

Волынская - 21,5%, Житомирская - 25,7%, Ровенская - 7,9%, Тернопольская - 15,9%, Черкасская - 1,5% Черновицкая - 4,1%.

В больницы были госпитализированы 3,2% от общего количества заболевших.

В течение недели подтвердились трисмертельных случая, люди скончались от гриппа типа В. Смерти зафиксированы в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях.

Как сообщала "Страна", в Киеве половина школ закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

Напомним также, что в Украине двое детей умерли от осложнений после гриппа.