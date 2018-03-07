Китайская компания CASIC планирует обеспечить всех жителей земли бесплатным интернетом при помощи проекта Hongyun. Инженеры компании уверяют, что "сеть охватит все уголки Земли, включая Арктику и Антарктику". Об этом сообщает China Daily.

Президент CASIC Чжан Чжуньян сказал, что инженеры собирают спутник и планируют разместить его на околоземной орбите до конца 2018 года.

В проекте Hongyun будут использованы низкоорбитальные технологии широкополосной связи.

Проект Hongyun, запущенный CASIC в сентябре 2016 года, нацелен построить космическую коммуникационную сеть из 156 малых спутников на орбите около 1000 километров над Землей. Пропускная способность каждого аппарата составит около 4 Гбит/с.

Планируется к 2020 году запустить четыре спутника, а к 2022 полностью завершить формирование сети. Спутники будут работать на высоте около 1000 км (обычная высота в 36 раз больше).

Как сообщала "Страна", Илон Маск написал в Twitter пароль от глобального интернета.

Напомним также, что Falcon 9 выведет на орбиту спутники, которые обеспечат всю Землю бесплатным интернетом.