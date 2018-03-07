Конкуренты Маска. Китайская компания запустит бесплатный интернет из космоса
Китайская компания CASIC планирует обеспечить всех жителей земли бесплатным интернетом при помощи проекта Hongyun. Инженеры компании уверяют, что "сеть охватит все уголки Земли, включая Арктику и Антарктику". Об этом сообщает China Daily.
Президент CASIC Чжан Чжуньян сказал, что инженеры собирают спутник и планируют разместить его на околоземной орбите до конца 2018 года.
В проекте Hongyun будут использованы низкоорбитальные технологии широкополосной связи.
Проект Hongyun, запущенный CASIC в сентябре 2016 года, нацелен построить космическую коммуникационную сеть из 156 малых спутников на орбите около 1000 километров над Землей. Пропускная способность каждого аппарата составит около 4 Гбит/с.
Планируется к 2020 году запустить четыре спутника, а к 2022 полностью завершить формирование сети. Спутники будут работать на высоте около 1000 км (обычная высота в 36 раз больше).
Как сообщала "Страна", Илон Маск написал в Twitter пароль от глобального интернета.
Напомним также, что Falcon 9 выведет на орбиту спутники, которые обеспечат всю Землю бесплатным интернетом.