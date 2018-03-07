Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что в автономии венгров на Закарпатье ничего плохого нет.

Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям", обсуждая украинский закон об образовании и языковые вопросы.

"Мы считаем, что ничего плохого в автономии нет. В Европейском Союзе очень много практических примеров. В автономной провинции – итальянском Южном Тироле, например, обучение проходит на немецком языке для немецкого национального меньшинства, а государственный – итальянский язык – они изучают как иностранный, по такой методике. В этом ничего плохого нет. Понятно, что на случае Украины сегодня сказывается ситуация, которая сложилась на востоке... Но разве вы слышали, чтобы в последние годы венгры в Украине требовали автономию? Кстати, со словом "автономия" нет никаких проблем, ведь в украинских законах этот термин тоже фигурирует, например, в законе о нацменьшинствах 1992 года", сказал посол.

Он добавил, что венгры Закарпатья, которые являются гражданами Украины, тоже учитывают сложившуюся на востоке ситуацию, поэтому сейчас никто не требует автономии.

"Знание украинского языка гражданами Украины – это совсем отдельный вопрос. Улучшение владения государственным языком не может происходить за счет сокращения прав нацменьшинств", - отметил посол.

По его словам, если венгры откажутся от права свободного выбора языка образования, тогда на Закарпатье, через 100 лет, не будет венгерского меньшинства.

"Мы не готовы это поддерживать. Мы не такую Украину поддерживали. Мы поддерживали демократическую Украину. Уже с самого начала пути Украины к независимости, мы дружески поддерживали ее. В 1991 году одними из первых признали ее независимость, первыми открыли тут посольство, первыми установили дипотношения с Украиной. А сейчас у нашего нацменьшинства хотят отнять права и ждут, чтобы мы были согласны с этим? Естественно, с этим нельзя согласиться", - сказал Эрно Кешкень.

Напомним, что ранее венгры Закарпатья заявили, что отмена закона "Кивалова-Колесниченко" нарушает права нацменьшинств.

Как сообщала "Страна", ранее в МИД Венгрии заявили, что украинские власти "брутально атакуют" национальные меньшинства.