В Киеве в ночь на среду, 7 марта, на проспекте Победы нетрезвый мужчина, рыдая, бросался под колеса автомобилей. Об этом сообщает «Информатор».

По данным издания, от Воздухофлотского путепровода в сторону цирка двигались два автомобиля Chevrolet Lacetti. Один из них насмерть сбил 30-летнего мужчину, который намеренно бросился под колеса.

Водитель синего Chevrolet заметил мужчину, который шел по проезжей части в слезах и автомобилю удалось его объехать. А вот водитель второго, черного Chevrolet, который ехал следом за первым, не заметил нарушителя и сбил его.

Фото: kiev.informator.ua

Chevrolet черного цвета оказался такси службы Uklon. Находившийся во время инцидента в салоне авто пассажир рассказал, что бросившегося под колеса парня действительно не было видно, все произошло в считанные секунды.

Очевидцы происшествия рассказали, что погибший мужчина за 40 минут до ЧП кидался под колеса автомобилей возле ТРЦ «Украина», при этом он был сильно пьян. Прибывшая на место полиция подтвердила, что мужчина шел по проезжей части и при этом бросался на машины.

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