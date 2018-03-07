После мощного циклона, на побережье Великобритании, в графстве Йоркшир и Кент, выбросило тонны мертвых морских звезд.

Об этом сообщает CNN.

Из-за аномальных холодов также гибнут другие морские животные: крабы, мидии и омары.

"Это было шокирующим и грустным. Я никогда не видел ничего подобного, катастрофа почти библейского масштаба. Они покрыли берег толстым одеялом. Большинство морских звезд были мертвы, но довольно много крабов были еще живы, и мы попытались спасти столько, сколько смогли", - рассказал очевидец, который обнародовал фото с побережья.

Фото: twitter.com/Frank_Leppard

Напомним, что в графстве Кередигион на побережье Уэльса выбросились десятки осьминогов.

Как сообщала "Страна", морские биологи показали редкое видео, как появляется на свет крошечный ушастый осьминог.