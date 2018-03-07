В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" были взорваны две гранаты, в результате чего сгорел автомобиль Toyota Camry и пострадали люди.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев в Facebook.

Отмечается, что Броварской проспект в направлении Броваров полностью перекрыт.

По свидетельству очевидцев, двое вооруженным неизвестных после подрыва гранат исчезли в направлении Броваров. В Киеве и Киевской области полиция ввела план перехвата.

Фото: unn.com.ua

Пострадавшие получили осколочные ранения, тип гранат пока неизвестен.

Ранее в МВД и прокуратуре сообщили, что изъятые на МихоМайдане гранаты были боевыми.

Еще мы писали, как в середине февраля в Киевской области пьяный атошник расстрелял полицию из автомата, а потом забросал гранатами.