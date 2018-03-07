Националистам не удалось сорвать творческий вечер киевского журналиста Дмитрия Гордона во Львове.

Радикалы, которые угрожали "валить" Гордона из оружия, так и не появились в филармонии, где проходило мероприятие.

Вместо этого они все силы бросили на концерт певицы Ирины Билык, который проходил в то же время в Оперном театре.

Националисты обещали отомстить артистке за то, что она в 2015 году ездила в Крым, а в прошлом году пришла на юбилей к российскому певцу Филиппу Киркорову в Кремлевском дворце.

Сорвать концерт радикалы обещали еще месяц назад.После этого Ирина Билык на своей странице в соцсети написала пост о помощи детям бойцов АТО. Но это не помогло.

6 марта около 19 вечера перед Оперой собрались около сотни активистов националистических организаций, среди которых представители "Добровольческого движения ОУН", "Сопротивление Романа Шухевича" и "Дух нации".

Националисты заблокировали вход в театр и устроили настоящее "шоу".

Сначала под возгласы "Слава Украине - Героям слава!" разлили свиную кровь перед театром и бросили туда две розы, как на похороны, и создали коридор позора.

Зрителей в Оперный не пускали - при полном аншлаге, все билеты по цене от 300 до 1200 гривен были раскуплены.

Когда к радикалам вышел продюсер певицы Олег Збаращук, националисты на него набросились, и продюсер вернулся в театр.

По версии Богдана Федуна, руководителя львовской организации "Сокол", Збаращук якобы сам "провоцировал драку".

Затем "активисты" прорвались в гримерку Билык и потребовали, чтобы певица признала Россию "страной-агрессором, а Крым - оккупированной территорией".

Билык ответила так: "Мой муж является гражданином России, мой сын мог бы быть гражданином России, у него папа - русский. Мы решили, что наш сын - украинец. Я знаю точно, что мой муж - не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно. Можно говорить только о том, что политика России агрессивна к Украине. Это неправильно и мы это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе и мои родственники, которые там живут? Я не считаю, что простые люди, которые там живут, агрессоры. Да, политика России и ее политической элиты, агрессивна по отношению к Украине. Да, Крым должен быть наш".

Только после этого националисты успокоились и пропустили зрителей на концерт, который из-за инцидента начался с часовой задержкой.