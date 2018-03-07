Сегодня вечером примерно час происходила DDoS-атака на сервер сайта Еспресо.ТV.

Как сообщает издание, атака началась примерно в 19:30 и длилась не более часа.

В течение этого времени информационный ресурс не мог обновлять страницы.

Отмечается, что на данный момент техническая дирекция возобновила нормальную работу сайта и продолжает сканировать защитные системы.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков продал свою долю в "Эспрессо ТВ".

Напомним, ранее в Луцке поймали хакеров, которые через мобильное приложение воровали деньги со счетов.

Еще мы информировали, как украинские хакеры взломали тысячи смартфонов приложениями для знакомств и поиска друзей.