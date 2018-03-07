Телеканал "Эспрессо" объявил о DDoS-атака на свой сайт
Сегодня вечером примерно час происходила DDoS-атака на сервер сайта Еспресо.ТV.
Как сообщает издание, атака началась примерно в 19:30 и длилась не более часа.
В течение этого времени информационный ресурс не мог обновлять страницы.
Отмечается, что на данный момент техническая дирекция возобновила нормальную работу сайта и продолжает сканировать защитные системы.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков продал свою долю в "Эспрессо ТВ".
Напомним, ранее в Луцке поймали хакеров, которые через мобильное приложение воровали деньги со счетов.
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