Утром 6 марта в немецком городе Ринтельн пятеро сотрудников окружного суда пострадали из-за конверта с неизвестным веществом. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Когда работники открыли письмо, из него высыпался зеленый порошок. Несколько лиц, которые прямо или косвенно коснулись этого вещества, вскоре пожаловались на затруднение дыхания и слабость.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Позже здание суда эвакуировали.

Пожарные установили мобильные системы обеззараживания и обезвредили подозрительное вещество. Что именно было в конверте, пока не известно.

Ранее сообщалось, что в США поймали парня, который отправил сыну Трампа конверт с белым порошком.

Также мы писали, что в консульстве США в Гонконге нашли конверт с белым порошком, в результате чего работа ведомства была приостановлена.