В Ливерпуле и Париже определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Поздно вечером 6 марта завершились два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов: в Париже встречались "ПСЖ" и "Реал", а Ливерпуль дома принимал "Порто".
Мадридский клуб после первого матча имел преимущество в два мяча (3:1). Парижане, обескровленные отсутствием травмированного Неймара, ничего не смогли поделать с обороной действующего обладателя трофея "Реала".
Как итог, первый тайм завершился вничью - 0:0, а вторую половину встречи парижане и вовсе проиграли - в самом начале второго тайма Криштиано Роналду ударом головой вывел "сливочных" вперед, а в заключительной 20-минутке команды обменялись голами. Победа "Реала" - 2:1, но по сумме двух матчей 5:2 и мадридцы уверенно идут дальше.
Отметим, что на 66-й минуте "ПСЖ" остался вдесятером после нелепого удаления Вератти.
ПСЖ – Реал 1:2 (первый матч 1:3)
Голы: 0:1 – 51 Роналду, 1:1 – 71 Кавани, 1:2 – 80 Каземиро.
Удаление: Верратти (66).
В другой паре "Ливерпуль" - "Порту" английский клуб также на классе оказался сильнее вице-чемпиона Португалии. Несмотря на "бублики" на табло в домашнем матче, английский клуб еще в Португалии решил для себя все вопросы.
Ливерпуль – Порту 0:0 (первый матч - 5:0)
7 марта "Манчестер сити" принимает дома швейцарский "Базель" после уверенной победы на выезде (0:4), а сумевший увезли ничью из Турина "Тоттенхем" поборется с грозным "Ювентусом".
Напомним, капитан Ромы может пропустить решающий матч Лиги чемпионов с Шахтером из-за травмы.