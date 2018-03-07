Поздно вечером 6 марта завершились два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов: в Париже встречались "ПСЖ" и "Реал", а Ливерпуль дома принимал "Порто".

Мадридский клуб после первого матча имел преимущество в два мяча (3:1). Парижане, обескровленные отсутствием травмированного Неймара, ничего не смогли поделать с обороной действующего обладателя трофея "Реала".

Как итог, первый тайм завершился вничью - 0:0, а вторую половину встречи парижане и вовсе проиграли - в самом начале второго тайма Криштиано Роналду ударом головой вывел "сливочных" вперед, а в заключительной 20-минутке команды обменялись голами. Победа "Реала" - 2:1, но по сумме двух матчей 5:2 и мадридцы уверенно идут дальше.

Отметим, что на 66-й минуте "ПСЖ" остался вдесятером после нелепого удаления Вератти.

ПСЖ – Реал 1:2 (первый матч 1:3)

Голы: 0:1 – 51 Роналду, 1:1 – 71 Кавани, 1:2 – 80 Каземиро.

Удаление: Верратти (66).

В другой паре "Ливерпуль" - "Порту" английский клуб также на классе оказался сильнее вице-чемпиона Португалии. Несмотря на "бублики" на табло в домашнем матче, английский клуб еще в Португалии решил для себя все вопросы.

Ливерпуль – Порту 0:0 (первый матч - 5:0)

7 марта "Манчестер сити" принимает дома швейцарский "Базель" после уверенной победы на выезде (0:4), а сумевший увезли ничью из Турина "Тоттенхем" поборется с грозным "Ювентусом".

Напомним, капитан Ромы может пропустить решающий матч Лиги чемпионов с Шахтером из-за травмы.