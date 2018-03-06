Сегодня вечером в пригороде Кременчуга (Полтавская обл.) в результате ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб и 6 пострадали. Об этом сообщает местное издание Лтава.

По данным полиции, на трассе "Полтава-Кременчуг-Александрия" столкнулись рейсовый автобус "Эталон", ехавший по пригородному маршруту, и фургон "Рено". По предварительной версии полиции, водитель "Рено" выехал на полосу встречного движения.

Фото: ltava.poltava.ua

Авария произошла с участием рейсового автобуса "Богдан" под управлением 48-летнего водителя, следовавший по маршруту в направлении города Кременчуг и автомобиля Renault Trafic под управлением 20-летнего жителя Кременчуга. На месте происшествия от полученных травм скончался 21-летний пассажир автомобиля Renault.

"С места происшествия в больницу госпитализирован водитель Renault и по предварительной информации медиков - пять пассажирок автобуса (женщины в возрасте 55 - 35 лет). Все получили травмы различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП. По факту возбуждено производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Правоохранители обращаются к свидетелям и очевидцам происшествия с просьбой сообщить всю известную им информацию.

Автомобилисты сообщают, что движение по трассе было перекрыто. На место ДТП выезжали спасатели, которые распиливали автомобиль.

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