Певица Ирина Билык во Львове согласилась признать Россию агрессором. После этого радикально настроенные активисты прекратили блокировать Львовскую оперу и концерт начался, передает УНН.

Радикалы, которые блокировали концерт Билык, зашли в ее гримерку.

Билык признала, что Россия - агрессор, и эта страна оккупировала Крым. После этого радикалы прекратили блокировать выступление певицы и разошлись.

По словам радикалов, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык ранее не признала Россию агрессором.

Они сформировали у Оперного коридор позора и не пропускали посетителей. На место событий также прибыли полицейские.

В середине февраля певица заявила, что перечисляет на благотворительность часть средств, заработанных от концертов. Она также сообщила, что помогает финансово детям воинов, погибших во время АТО и переселенцам из Донбасса.