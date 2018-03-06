Потребление украинскими ТЭС и ТЭЦ дефицитного угля антрацитовой группы в 2018 году составит 4,8-4,9 млн тонн, что на 20% меньше, чем в 2017 году.

Такой прогноз во время заседания общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности высказала руководитель Департамента электроэнергетического комплекса Ольга Буславец, пишет "УНИАН".

"Сейчас наблюдается динамика по сокращению потребления антрацита. В 2016 году вся тепловая генерация (вместе с ТЭЦ) потребила 10,5 млн тонн, в 2017 году – 6 млн тонн, в 2018 году мы предусматриваем, согласно прогнозному балансу, – 4,8-4,9 млн тонн", - сказала она.

Также Буславец добавила, что Минэнергоугля понимает необходимость сокращения потребления антрацита, поскольку он весь импортируется. "Потребление газового угля растет ежегодно. В 2016 году это было 16,5 млн тонн, в 2017 году – 18,7 млн тонн, на 2018 год предусмотрено 21 млн тонн", - прокомментировала Буславец динамику роста потребления газового угля, которым тепловая генерация Украины замещает дефицитный антрацит.

После потери из-за боевых действий на Донбассе Украиной контроля над добычей собственного угля антрацитовой группы, тепловая генерация начала испытывать дефицит этого вида топлива. В 2016-2017 годах энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г".

В частности, госкомпания "Центрэнерго" переоборудовала второй и пятый блоки Змиевской ТЭС, а также четвертый блок Трипольской ТЭС. ДТЭК переоборудовал два блока Приднепровской ТЭС. В результате перевода блоков ТЭС на газовые марки угля, а также за счет увеличения производства электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях, в 2017 году теплоэлектростанции Украины вдвое сократили потребление антрацита – до 4,8 млн тонн.

Ранее "Страна" сообщала, что у Гройсмана заявили, что Украина сильно сократила потребление антрацита.

Также в Криворожстали официально подтвердили, что закупают уголь в России.