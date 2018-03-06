Харьковчанке Оксане Евтеевой, которая потеряла в кровавом ДТП в Харькове мужа и сестру, необходимо проходить лечение от последствий аварии еще два года. Об этом она сообщила на судебном заседании 6 марта, передает УНН.

"Помощь врачей мне потребуется еще в течение двух лет. Каждые полгода придется проходить курс лечения. Остались еще проблемы со здоровьем - последствия черепно-мозговой травмы, плохо сгибается колено. Сейчас я прохожу реабилитацию в бассейне и центре физической подготовки, при этом к сих пор не знаю, смогу ли вернуться к нормальной жизни", - сообщила пострадавшая.

По словам девушки, ни родственники водителей, ни их представители с извинениями к ней не обращались.

При этом Евтеева подтвердила, что семья Зайцевой дважды перечислила ее близким по 50 тыс. гривен, но сделала это анонимно.

"Сначала мы даже не поняли, кто передал деньги - родителям об этом рассказал только следователь. Мы пытались вернуть эту сумму, однако в банке отказались предоставлять необходимые реквизиты. Помогать нужно было в самом начале, когда была жива моя сестра, а не после, чтобы отнести чеки в прокуратуру и выбить себе смягчающие обстоятельства", - считает харьковчанка.

Напомним, страшная авария произошла в Харькове вечером 18 октября. После столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов и пятеро пострадали. Полиция задержала предполагаемую виновницу аварии - 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем автомобиля Lexus.

Как сообщала "Страна", подруга Зайцевой рассказала, как они проезжали перекресток. Она сообщила, что их автомобиль ехал на "мигающий зеленый светофор, переходящий на желтый". Подруга подозреваемой также говорит, что Зайцева сигналила "Фольксвагену", но тот не реагировал и якобы увеличивал скорость.

Отметим, что скорость Зайцевой может сделать невиновным Дронова.