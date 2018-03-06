Огромная доходность ОВГЗ в 17,5% и рост учетной ставку Нацбанка позволяет спекулянтам получать прибыль за счет украинской экономики и опасно манипулировать валютным курсом.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook финансовый аналитик Эрик Найман.

"Минфин разместил ОВГЗ на 3 месяца по 17,5%. Безумная доходностью. На высокие процентные ставки "прилетают" спекулянты-нерезиденты. Что помогает укреплять гривну. Получается сейчас дают сверхвысокую спекулятивную прибыль покупателям краткосрочных ОВГЗ. Которые еще и зарабатывают на укреплении гривны. Но за это Минфин расплачивается ростом стоимости госдолга (а значит потом будет требовать больше налогов). А экспортеры вынуждены продавать доллары дешевле", - пишет он.

Он отмечает, что затем нерезиденты так же начнут выходить из украинских ОВГЗ (пока все покупки идут на 3-6 месяцев, как бы "до выборов") и качнут гривну в обратную сторону.

"Непонятные качели устроили НБУ и Минфин своим повышением учетной ставки и доходности ОВГЗ. Зачем давать спекулянтам прибыль за счет украинской экономики. Снижение инфляции таким способом проблематично (нужно остановить рост зарплат, но этому вряд ли обрадуется электорат перед выборами). А ухудшить показатели госбюджета получится. И усложнить рефинансирование госдолга Минфином в конце лета-осенью", - отмечает он.

И резюмирует, что вместо реформ Украиной избран более простой, но и более опасный путь манипулирования валютным курсом и процентными ставками.

Фото: facebook.com/erik.nayman

Ранее "Страна" сообщала, что курc доллара упал еще на 16 копеек и идет к 26 грн./$.

Также экспортеры просадили доллар еще на 19 копеек, валюта продолжит дешеветь.