В Сети опубликовали предварительный список погибших в результате авиакатастрофы в Сирии самолёта Ан-26.

Данные опубликовал Telegram-канал Mash. Отмечается что, некоторые имена могут уточняться:

м-р Смирнов С.Г. ст. л-т Сафронов Д. В. ст. л-т Панов М. А. ст. л-т Алтунин К. Н. с-т Осипкин А. В. ст. с-т Епифанов ген. м-р Еремеев В. Г. к.1 р. Сачук А. М. к.1 р. Моисеев М. А. п-к Федун С. В. м-р Морозов А. Л. ст. с-т Лушков С. В. пр-к Григорьев М.А. к-н Горбань К.А. к-н Гайдарханов Э.С. мл. с-т Белов А.И. ст. с-т Богатырев З.М. м-р Маунев М.И. к-н Пыленок А.А. к-н Шейнцвит С.В. м-р Чагин Е.В. ст. пр-к Грабовский С.В. к-н Труфанов А.В. м-р Кукушкин Д.И. ст. л-т Шевченко А.А. ефр. Коломойцев И.К. м-р Микрюков В.В. к-н м/с Распутин Н.Б. с-т Сереженков Е.А. мл. с-т Чапдаров Б.Р. ст. л-т Левчук Г.С.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 14:00 по Киеву. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

Фото: https://t.me/mig41/1236

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до 6 000 м.

Как сообщала "Страна", очевидцы рассказали, что самолет перед крушением наклонило, он садился "почти боком". По их словам в сирийской прибрежной провинции Латакия, где произошла авиакатастрофа, - дул очень сильный ветер.

Напомним, что в мае 2017 в России рухнул военный Ан-26.