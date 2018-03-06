В Сети опубликовали предварительный список погибших в результате авиакатастрофы в Сирии самолёта Ан-26.

Данные опубликовал Telegram-канал Mash. Отмечается что, некоторые имена могут уточняться:

  1. м-р Смирнов С.Г.
  2. ст. л-т Сафронов Д. В.
  3. ст. л-т Панов М. А.
  4. ст. л-т Алтунин К. Н.
  5. с-т Осипкин А. В.
  6. ст. с-т Епифанов
  7. ген. м-р Еремеев В. Г.
  8. к.1 р. Сачук А. М.
  9. к.1 р. Моисеев М. А.
  10. п-к Федун С. В.
  11. м-р Морозов А. Л.
  12. ст. с-т Лушков С. В.
  13. пр-к Григорьев М.А.
  14. к-н Горбань К.А.
  15. к-н Гайдарханов Э.С.
  16. мл. с-т Белов А.И.
  17. ст. с-т Богатырев З.М.
  18. м-р Маунев М.И.
  19. к-н Пыленок А.А.
  20. к-н Шейнцвит С.В.
  21. м-р Чагин Е.В.
  22. ст. пр-к Грабовский С.В.
  23. к-н Труфанов А.В.
  24. м-р Кукушкин Д.И.
  25. ст. л-т Шевченко А.А.
  26. ефр. Коломойцев И.К.
  27. м-р Микрюков В.В.
  28. к-н м/с Распутин Н.Б.
  29. с-т Сереженков Е.А.
  30. мл. с-т Чапдаров Б.Р.
  31. ст. л-т Левчук Г.С.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 14:00 по Киеву. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

Фото: https://t.me/mig41/1236

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до 6 000 м.

Как сообщала "Страна", очевидцы рассказали, что самолет перед крушением наклонило, он садился "почти боком". По их словам в сирийской прибрежной провинции Латакия, где произошла авиакатастрофа, - дул очень сильный ветер.

Напомним, что в мае 2017 в России рухнул военный Ан-26.

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