Опубликован список военных, погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Сирии
В Сети опубликовали предварительный список погибших в результате авиакатастрофы в Сирии самолёта Ан-26.
Данные опубликовал Telegram-канал Mash. Отмечается что, некоторые имена могут уточняться:
- м-р Смирнов С.Г.
- ст. л-т Сафронов Д. В.
- ст. л-т Панов М. А.
- ст. л-т Алтунин К. Н.
- с-т Осипкин А. В.
- ст. с-т Епифанов
- ген. м-р Еремеев В. Г.
- к.1 р. Сачук А. М.
- к.1 р. Моисеев М. А.
- п-к Федун С. В.
- м-р Морозов А. Л.
- ст. с-т Лушков С. В.
- пр-к Григорьев М.А.
- к-н Горбань К.А.
- к-н Гайдарханов Э.С.
- мл. с-т Белов А.И.
- ст. с-т Богатырев З.М.
- м-р Маунев М.И.
- к-н Пыленок А.А.
- к-н Шейнцвит С.В.
- м-р Чагин Е.В.
- ст. пр-к Грабовский С.В.
- к-н Труфанов А.В.
- м-р Кукушкин Д.И.
- ст. л-т Шевченко А.А.
- ефр. Коломойцев И.К.
- м-р Микрюков В.В.
- к-н м/с Распутин Н.Б.
- с-т Сереженков Е.А.
- мл. с-т Чапдаров Б.Р.
- ст. л-т Левчук Г.С.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 14:00 по Киеву. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.
Фото: https://t.me/mig41/1236
Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до 6 000 м.
Как сообщала "Страна", очевидцы рассказали, что самолет перед крушением наклонило, он садился "почти боком". По их словам в сирийской прибрежной провинции Латакия, где произошла авиакатастрофа, - дул очень сильный ветер.
Напомним, что в мае 2017 в России рухнул военный Ан-26.