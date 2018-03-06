В сети сегодня появилась информация, что беглый нардеп Александр Онищенко в Мадриде дает показания министерству юстиции США и представителям ФБР об отмывании денег руководством Украины.

Информацию опубликовали ряд СМИ со ссылкой на свои источники.

"Одна из задач специальной группы – разобраться, принимал ли участие президент Украины Петр Порошенко в коррупционных действиях, получении средств незаконным путем и их отмывании" - сказано в сообщении.

В нем также говорится, что "Министерство юстиции США рассматривает возможность открыть расследование о коррупции и отмывании финансов действующего сейчас президента страны и членов его команды".

Сам Александр Онищенко заявил, что эта информация не соответствует действительности. "Кто-то за деньги разгоняет новость со ссылкой на вымышленный источник. Посредники, размещающем джинсу, сообщали, что неплохо в этот день заработали на разгонке этой новости", - пояснил Онищенко в комментарии для "Страны".

Ранее "Страна" опубликовала полный текст интервью Александра Онищенко телеканалу NewsOne.

Также Онищенко рассказал, как в Администрации президента депутатам выдавали сумки с деньгами.