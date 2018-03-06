Легендарный экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо объявил о возвращении на ринг.

Как он сообщил в интервью ABS-CBN, следующий бой он проведет в Малайзии. Между тем соперник знаменитого боксера пока неизвестен.

"Мы точно будем драться в Малайзии. Бой пройдет в мае или в июне. Скорее всего, это будет третья неделя июня, чтобы подготовка к бою не помешала моей работе в правительстве Филиппин".

Одним из вероятных соперников Пакьяо может стать аргентинец Лукас Матиссе. Напомним, что в 2016 году Мэнни Пакьяо официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы в сенат (верхняя палата парламента) Филиппин.

Свой последний бой Пакьяо провел 2 июля 2017 года против австралийца Джеффа Хорна, который проиграл единогласным решением судей. В январе 2018-го появились разговоры о возможном поединке Пакьяо и украинца Василия Ломаченко.