В результате крушения самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров. Одним из погибших оказался генерал-майор. Авиакатастрофа произошла в районе аэродрома Хмеймим, при заходе на посадку.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы", – заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 14:00 по Киеву. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

Как сообщала "Страна", разбившийся в Сирии Ан-26 садился "почти боком". Об этом сообщили очевидцы.

Напомним, что Казахстан купит у Харьковского авиационного завода Ан-74.