На текущей неделе (5-11 марта) представители Германии хотят вынести на рассмотрение Совета ЕС вопрос нарушения гражданами Грузии условий безвиза с ЕС.

Об этом в микроблоге написал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Германия поднимет вопрос граждан Грузии, нарушающих условия визовой либерализации с ЕС, во время встречи министров внутренних дел в Брюсселе 8 марта", - написал журналист.

Он утверждает, что никакого решения в рамках механизма приостановки безвизового режима в этот раз принято не будет. При этом президента Грузии во время его визита в Брюссель 8-10 марта попросят рассказать об усилиях по борьбе с нарушениями условий безвизового режима.

В феврале правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия обратилось к главе МВД ФРГ и призвало прекратить действие введенного в 2017 году безвизового режима с Грузией и поднять этот вопрос на европейском уровне.

Это произошло после увеличения количества грузинских граждан в различных приютах для беженцев

Безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта 2017 года. При этом предусмотрен предохранительный механизм приостановки безвиза в случае, если количество прибывающих в Евросоюз резко возрастает и может создать угрозу внутренней безопасности ЕС.

Если в январе 2017 года убежища в Германии попросили 170 граждан Грузии, то в декабре таковых было уже 743 человека, рост в 400 раз. Люди просят по прибытии убежища при том, что имеют право находиться в стране 90 дней. Шансов получить статус у этих людей практически нет. Однако проблема признана на федеральном уровне.

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Как сообщала "Страна", Арабские Эмираты резко изменили правила безвиза для украинцев.

Начиная с 12 февраля 2018 года, граждане Украины (владельцы как обычных, так и биометрических паспортов, сроком действия не менее 6 месяцев по возвращению из тура) могут получать визы по прибытию в ОАЭ бесплатно.

Дети могут въезжать в ОАЭ без виз при наличии как биометрического, так и обычного паспорта старого образца, в сопровождении взрослого.

Напомним, что Украина оснастила все пункты пропуска на границе с ЕС системой "биометрики".