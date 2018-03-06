Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Игорь Воронченко представил личному составу гарнизона командующего Командования морской пехоты Юрия Содолю.

Как сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ, церемония состоялась во вторник в Николаеве, где будет размещаться новый орган военного управления.

"В соответствии с планом реформирования ВСУ и ВМС ВСE, согласно требованиям утвержденного президентом Украины Стратегического оборонного бюллетеня Украины на флоте продолжаются меры реформирования. В составе украинских ВМС создан новый орган военного управления - Командование морской пехоты и командующим назначен генерал-майор Юрий Содоля", - отметил Воронченко.

Адмирал передал Содолю государственный флаг Украины и флаг Военно-морских сил Украины, которые во время захвата Крыма российскими войсками были вывезены из штаба войск береговой обороны ВМС.

Происходящая сейчас в ВМСУ реорганизация предусматривает создание в их составе двух командований: морского и морской пехоты. Первое будет управлять надводными и подводными силами, портовой инфраструктурой и морской авиацией, второе - морской пехотой и береговой артиллерией.

Фото: facebook.com

Юрий Иванович Содоль - потомственный военный. Родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве Харьковской области. В 1988 года окончил среднюю школу в Мариуполе Донецкой области. Учился в Сумском высшем артиллерийском командном училище имени Фрунзе. В 2002 году окончил Национальную академию обороны Украины. В десантных войсках - с 2003 года. Совершил 96 прыжков. В 2007-2015 годах командовал 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригадой, принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, ранее командующий ВМС заявил, что "дедовщина" не была причиной резонансного убийства морпехов.

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