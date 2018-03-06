В Печерском районе Киева разыскиваются двое лиц по подозрению в смертельном ранении мужчины ножом. От полученного ранения потерпевший скончался в скорой помощи.

На месте работают следователи и оперативники, сообщает отдел коммуникаций полиции Киева.

По показаниям свидетелей были составлены фотороботы лиц, которые могут быть причастны к нанесению тяжких телесных повреждений.

Приметы: возраст - 35-37 лет, рост - 170 см, круглое лицо с небритостью, средний нос, темные глаза, полные губы, худощавого телосложения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

возраст - 40-45, рост - 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы, худощавого телосложения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это - тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

Если вы узнали изображенных лиц, просим срочно сообщить об этом по телефону 102.

Как сообщала "Страна", стала известна личность мужчины, которого зарезали в правительственном квартале в Киеве. По информации журналистов, директор ООО "AQ Пластик" примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом в ногу.

Напомним, что под Киевом по дороге домой пропал молодой мужчина.