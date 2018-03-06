Танцы, песни и футбол. Усик показал, чем занимается в Барселоне перед боем с Гассиевым
Украинский тяжеловес Александр Усик опубликовал отдыхающую часть подготовки в Барселоне к финальному поединку Всемирной суперсерии бокса с чемпионом IBF и WBA Муратом Гассиевым.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Решили немного приоткрывать занавес и показать чем мы еще занимаемся, помимо серьезных и плотных тренировок", - написал он.
Чемпион WBC и WBO показал танцы на тренировках и отдых, в том числе поход на матч Барселоны. Причем это только тизер, а полное видео Усик анонсировал в ближайшем будущем.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что Усик приехал в Барселону готовиться к бою с Гассиевым.
Также финал WBSS Усик vs Гассиев. Российский боксер заявил, что будет готов ко всему, но посмотрит как пройдет первый раунд.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!