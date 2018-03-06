Украинский тяжеловес Александр Усик опубликовал отдыхающую часть подготовки в Барселоне к финальному поединку Всемирной суперсерии бокса с чемпионом IBF и WBA Муратом Гассиевым.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Решили немного приоткрывать занавес и показать чем мы еще занимаемся, помимо серьезных и плотных тренировок", - написал он.

Чемпион WBC и WBO показал танцы на тренировках и отдых, в том числе поход на матч Барселоны. Причем это только тизер, а полное видео Усик анонсировал в ближайшем будущем.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Усик приехал в Барселону готовиться к бою с Гассиевым.

Также финал WBSS Усик vs Гассиев. Российский боксер заявил, что будет готов ко всему, но посмотрит как пройдет первый раунд.