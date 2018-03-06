Во Львове сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на пункт обмена валют.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как сообщается, злоумышленники напали на обменник по улице Черновицкой возле железнодорожного вокзала во вторник. Они силой отняли 71,5 тысячи грн.

"В состав преступной группы входили два жителя Львовской области, житель Киева и иностранец, который во время задержания пытался выдать себя за другого человека и предъявил поддельные документы", - сообщил заместитель главного управления Национальной полиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

Полиция изъяла награбленные деньги, все злоумышленники задержаны. По этому факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Как сообщала "Страна", в Бразилии налетчики на обменный пункт потребовали биткоины. Злоумышленники связали хозяина обменника и его братьев, опустошили сейф, а затем потребовали от владельцев отдать им еще и биткоины.

Отметим, что в одной из больниц Киева воришка стащил телефон у спящей больной.