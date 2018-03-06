Международные доноры не могут диктовать законы Украине, так как этим нарушается украинский суверенитет.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Financial Times.

Издание напоминает, что Запад и украинское гражданское общество считает создание независимого антикоррупционного суда важным "для обуздания взяточничества и закрытия страницы клептократического прошлого".

Создание суда также считается одним из тестов для способности Порошенко проводить более жесткие реформы во времена, когда парламентские и президентские выборы уже не за горами.

В интервью Financial Times Порошенко энергично защищал свой послужной список реформ. Но также предостерег, что МВФ и Венецианская комиссия нарушают украинский суверенитет, когда требуют, чтобы международные доноры имели веское слово в избрании судей антикоррупционного суда.

"Если кто-то может представить, что иностранные доноры будут формировать украинские суды, то это нарушение Конституции", - сказал Порошенко.

Он указал на прорыв в прошлый четверг, когда Верховная Рада приняла президентский закон об антикоррупционном суде в первом чтении. Порошенко подчеркнул, что парламент может обсуждать поправки к документу: "Я буду рад, если все наши партнеры смогут обмениваться аргументами и прийти к конкретному компромиссу".

По словам Порошенко, он готов подписать исправленный законопроект, если документ будет соответствовать Конституции Украины.

"Мне не нравится идея, что на следующий же день любой желающий сможет пойти в Конституционный суд и приостановить или остановить действие закона. Это будет катастрофа", - сказал украинский президент.

Антикоррупционные активисты обвиняют политических лидеров в Киеве в затягивании создания антикоррупционного суда из-за страха, что их друзья могут оказаться на скамье подсудимых.

Ранее "Страна" сообщала, что глава НАБУ призвал принять закон об антикоррупционном суде до конца марта.

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