В Харькове ушел из жизни заслуженный футбольный тренер, мастер спорта УССР, педагог и организатор Виталий Никитич Зуб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФК "Гелиос".

"Имя Виталия Зуба было, есть и будет еще долго в памяти всех любителей харьковского футбола и спорта, ведь большую часть жизни он посвятил именно популярной в мире игре, став ее легендой. О высоких профессиональных и человеческих качествах Виталия Никитича свидетельствуют его многочисленные почетные звания и правительственные награды, среди которых - орден "За заслуги" 3-й степени", - говорится в сообщении.

Виталий Зуб, фото - gelios.ua

В 1947 году Зуб был зачислен в команду мастеров харьковского "Локомотива". Осенью 1948 нападающий харьковского "Локомотива", выиграв вместе с партнерами по команде финал, впервые вывел его в класс "А" чемпионата СССР.

В 1953 году, вернувшись в родной Харьков после трехлетнего выступления в составе московского "Динамо", Зуб стал капитаном и ведущим игроком "Локомотива", затем "Авангарда", а в 1958 году возглавил его уже в качестве наставника.

Именно под его руководством команда завоевала место в классе "А", где дебютировала в 1960-м. Виталий Зуб привел ее к шестому месту в чемпионате СССР 1961 года, что стало самым высоким достижением харьковчан в этом соревновании советского футбола.

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