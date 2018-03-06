88-летний мужчина, которого сбил кортеж президента в Киеве на перекрестке Шелковичной и Институтской, находится в реанимации.

Об этом "Стране" сообщили сотрудники Киевской городской больницы 17.

Пострадавшего госпитализировали по скорой в отдел политравмы.

Фото: Страна.ua

"Его состояние нетяжелое. Было оперативное вмешательство, сейчас он спит после наркоза", - заявили в больнице.

Вместе с тем медики отказались дать больше информации о состоянии больного: "Это персональные данные. Мы не можем разглашать эту информацию. Мне без разницы, кто, хоть Путин бы пострадал — мы бы оказывали помощь, хоть он наш злейший враг".

Как сообщала "Страна", инцидент произошел во вторник, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Регулировщик остановил движение на перекрестке, чтобы проехал кортеж. Он пропустил первое авто эскорта Порошенко - полицейскую машину.

В это время дорогу начал переходить мужчина. И его на большой скорости, прямо на переходе, сбило второе авто из кортежа. После ДТП регулировщик подбежал к сбитому мужчине. Одновременно он сделал знак проезжать остальным машинам кортежа - их проехало мимо места аварии девять штук - они объезжали сбитого человека, никто из них не остановился.

Машина, которая сбила человека, осталась на месте. После проезда кортежа движение на перекрестке было возобновлено.

Между тем, в полиции заявили, что находящиеся в авто правоохранители сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали медиков.