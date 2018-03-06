В Украине миллионные доходы задекларировали 742 человека по состоянию на март этого года. Это почти в два раза превышает показатель прошлого года. При этом только в Киеве проживает 200 миллионеров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Украинцы также подали почти 75 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах до 1 марта. Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего доходы декларируют жители Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и Киеве.

По данным деклараций, гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191 млн 400 тысяч грн и военного сбора - 31 млн грн.

Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тысяч граждан. Это почти на 5 тысяч человек, или на 28%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задекларировано к возврату налога на доходы физических лиц в сумме 42,2 млн грн, что на 13,8 млн грн, или на 49%, больше, чем за прошлый год.

Как сообщала "Страна", в Администрации президента и в Раде синхронно заговорили о необходимости "нулевого декларирования".

Напомним также, что украинский миллионер попросил считать себя "нищебродом", проанализировав е-декларации чиновников.